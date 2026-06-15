Hasan Deshishku hat das Interesse vieler österreichischer und europäischer Topklubs auf sich gezogen.

Spätestens seit der U17-Weltmeisterschaft, bei der er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte, wird der Offensivspieler von zahlreichen Vereinen genau beobachtet. Am Weg zum Vize-Weltmeistertitel steuerte Deshishku in acht Spielen vier Tore bei.

Der Vertrag des 18-jährigen Wieners bei der Wiener Austria läuft mit 30. Juni aus. Nach Sky-Informationen sollen vor allem Klubs aus der deutschen Bundesliga sowie aus den Niederlanden die Entwicklung des Offensivspielers verfolgen.

Zuletzt stand Deshishku für Österreichs U18-Nationalteam in zwei Testspielen gegen Portugal auf dem Platz. Auch auf Klubebene konnte der Wiener in der vergangenen Saison aufzeigen: Für die Young Violets erzielte der 18-Jährige in 19 Einsätzen in der 2. Liga vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

🟣⚪️ Sky-Info | Mehrere Teams buhlen um Top-Talent Hasan #Deshishku (18) von Austria Wien. Angebote aus In- und Ausland, v.a. Bundesliga 🇩🇪 und Eredivisie. Vertrag bei #FAK läuft am 30.06.2026 aus. 8 Spiele (4 Tore) bei U17-Vizeweltmeistertitel in Katar. @SkySportAustria pic.twitter.com/skKyTxERu2 — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 15, 2026

(Red.) / Bild: GEPA