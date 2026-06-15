Achteinhalb Jahre Haft: Affengruber-Teamkollege verurteilt

Der spanische Fußballprofi Rafa Mir vom FC Elche ist von der Vierten Strafkammer von Valencia zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Das Urteil wurde am Montag vom Obersten Gericht der Autonomen Gemeinschaft Valencia bestätigt, ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Mir und sein Freund Pablo Jara, ebenfalls Fußballer, sollen im September 2024 nach einem Diskobesuch zwei Frauen in seine Villa im Nobelvorort Bétera mitgenommen haben. Dort kam es zu Vergewaltigung und Körperverletzung. Neben der Haftstrafe muss Mir 64.000 Euro Schmerzensgeld an die Opfer zahlen. Sein Freund erhielt eine Strafe von zweieinhalb Jahren Haft sowie eine Geldstrafe von 6280 Euro.

Zum Zeitpunkt der Tat war Mir vom FC Sevilla an den FC Valencia ausgeliehen. Aktuell spielt er auf Leihbasis für den FC Elche und hatte in der vergangenen La-Liga-Saison mit acht Toren maßgeblich zum Klassenerhalt seines Vereins beigetragen, den sich der Klub von ÖFB-Legionär David Affengruber am letzten Spieltag in Girona (1:1) sicherte.

(SID) / Bild: Imago