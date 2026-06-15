Erstes WM-Match: So würden die Sky-User gegen Jordanien aufstellen

Die Vorfreude steigt: Am Mittwoch (6.00 Uhr MESZ) bestreitet das ÖFB-Team in San Francisco gegen Jordanien das erste Spiel bei der WM 2026.

Im Vorfeld der Partie haben die Sky-User ihre Wunsch-Startelf bestimmt.

Chukwuemeka ersetzt Baumgartner – Laimer links hinten

Im Tor setzen die Fans auf Alexander Schlager. Für den Salzburg-Keeper wäre es der 27. Einsatz im ÖFB-Dress. In der Viererkette gibt es hingegen kaum Überraschungen: Bayern-Star Konrad Laimer sehen die Fans auf der Linksverteidiger-Position.

Im defensiven Mittelfeld setzen die User auf das bewährte Duo Xaver Schlager und Nicolas Seiwald. Davor muss das Nationalteam das WM-Aus von Christoph Baumgartner verkraften, für den Niederösterreicher rückt Carney Chukwuemeka in die Startelf. Auf den Flügeln sollen Marcel Sabitzer und Romano Schmid für die nötigen Akzente sorgen. Im Sturm wünschen sich die User Sasa Kalajdzic.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User

(Red.)

Bild: GEPA