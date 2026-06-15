Neuer Klub für Ex-WAC-Kapitän Baumgartner

Der ehemalige WAC-Kapitän Dominik Baumgartner hat einen neuen Klub gefunden. Der 29-Jährige unterschreibt in Polen.

Der Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag beim Erstligisten KS Cracovia einen Zweijahresvertrag bis Juni 2028.

In Krakau trifft Baumgartner auf seinen ehemaligen Mitspieler Gustav Henriksson. Gemeinsam kickten sie zwischen Februar 2021 und Jänner 2022 für den WAC. Mit Dijon Kameri steht außerdem ein weiterer Österreicher im Kader der Polen.

Baumgartner spielte seit 2019 für die Wolfsberger und führte den Klub unter anderem als Kapitän zum ÖFB-Cupsieg im Jahr 2025. Für den WAC absolvierte der Defensivspieler 216 Pflichtspiele, in denen ihm 16 Tore und neun Vorlagen gelangen. Im Juni lief der Vertrag des Verteidigers im Lavanttal aus.

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Bild: GEPA