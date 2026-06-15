Lustenau und WSG Tirol starten in die Saisonvorbereitung

Mit einigen neuen Gesichtern hat Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen.

Der von Hoffenheim ausgeliehene Defensivspieler Emanuel Chukwu (zuletzt WAC) und Novak Rajic (Akademie Vorarlberg) waren am Tag des Trainingsauftakts die jüngsten zwei von bisher sechs Verpflichtungen beim Liga-Rückkehrer. Konkurrent WSG Tirol indes startete die Vorbereitung am Montag in Wattens mit einer Rumpftruppe und vielen offenen Kaderfragen.

Viele Fragezeichen bei der WSG

Die auslaufenden Verträge von Goalie Adam Stejskal, Abwehrchef Jamie Lawrence, Kapitän Valentino Müller, Matthäus Taferner und Johannes Naschberger wurden bisher nicht verlängert. Ob die Leihspieler Benjamin Böckle (Rapid) und Moritz Wels (Austria) noch einmal nach Tirol zurückkehren, ist ungewiss.

Auch Ex-ÖFB-Teamspieler Lukas Hinterseer hat bisher kein neues Arbeitspapier unterzeichnet, war beim Auftakt laut Tiroler Tageszeitung aber mit an Bord. Neuzugänge vermeldeten die Tiroler von Trainer Philipp Semlic bisher nicht. Man hält sich in Wattens zurück, wartet ab – richtig in Schwung kam der Transfermarkt wohl durch die Fußball-WM noch nicht.

(APA)

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