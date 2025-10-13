Erster Trainerwechsel in der NFL: Titans feuern Callahan

Die Tennessee Titans haben bereits in der sechsten Woche der laufenden NFL-Saison als erstes Team der Football-Eliteliga ihren Trainer gefeuert.

Einen Tag nach der 10:20-Niederlage bei den Las Vegas Raiders gab das Team aus Nashville die Trennung von Headcoach Brian Callahan bekannt.

„Solche Entscheidungen sind gerade bei Menschen mit gutem Charakter nie leicht“, sagte Chad Brinker, President of Football Operations bei den Titans, „aber leider haben wir nicht die gewünschte Entwicklung gezeigt.“

Callahan hatte das Team zur Saison 2024 als Nachfolger von Mike Vrabel (jetzt New England Patriots) übernommen. Seine Bilanz in der ersten Saison (3:14 Siege) war ebenso desaströs wie der Start in die laufende Spielzeit (1:5). Wer für Callahan übernimmt, ist offen. Tennessee trifft am Sonntag ausgerechnet auf Vrabels Patriots.

(SID) / Bild: Imago