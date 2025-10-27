Erstmalige Nationalteam-Einberufung für Sturm-Profi

Bosniens Teamchef Sergej Barbarez hat seinen Kader für die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und Österreich im November bekannt gegeben.

Dabei wurde Emir Karic vom SK Sturm Graz erstmals nominiert. Der 28-jährige Außenverteidiger, der in seiner Jugend für Österreichs Nachwuchsteams auflief (drei Spiele für die U21, eines für die U19 und fünf für die U18), feiert damit sein Debüt im bosnischen Nationalteam. Im Mai 2024 entschied sich Karic für einen Verbandswechsel.

Neben Karic stehen zahlreiche weitere Spieler mit Österreich-Bezug im Aufgebot: Osman Hadžikić (ehemals Austria Wien), Arjan Malic (SK Sturm Graz), Amar Dedić (ehemals Red Bull Salzburg), Tarik Muharemović (Ex-WAC), Kerim Alajbegović (Red Bull Salzburg) und Haris Tabaković (Ex-Austria Wien und Austria Lustenau).

(Red.) / Bild: GEPA