„Es ging ums Überleben“ – Arne Slot erklärt Salah-Bankplatz

Mohamed Salah saß zum ersten Mal in seiner Karriere beim FC Liverpool 90 Minuten auf der Ersatzbank in einem Spiel der Reds in der Champions League. Beim 0:2 in Paris blieb die Reds-Legende außen vor. In den bisherigen 82 Partien, in denen Salah im Liverpooler Kader stand, kam er immer in der Königsklasse zum Einsatz.

Doch Trainer Arne Slot entschied sich für eine defensive Fünferkette im Viertelfinal-Hinspiel gegen Titelverteidiger PSG und gab dem Ex-Leverkusener Jeremie Frimpong auf der rechten Seite den Vorzug. Slot schöpfte sein Auswechselkontingent in der Schlussphase der Partie noch voll aus – brachte Andy Robertson, Curtis Jones, Cody Gakpo, Alexander Isak sowie Trey Nyoni ins Spiel. Nur Salah blieb draußen.

„Ich glaube, in der Schlussphase ging es für uns eher ums Überleben, als dass wir jemals eine Chance gehabt hätten, ein Tor zu erzielen. Aber ich denke, das waren 20 bis 25 Minuten, in denen wir nur verteidigt haben. Und Mo hat zwar so viele Qualitäten, aber wenn er 20 bis 25 Minuten lang in seinem eigenen Strafraum verteidigen muss, ist es besser, seine Energie für die kommenden Spiele zu sparen“, erklärte Slot nach Abpfiff.

Am Ende hatte Liverpool nur 26 Prozent Ballbesitz und gab im gesamten Spiel keinen einzigen Torschuss ab. „Wir sollten glücklich sein, dass wir nur 0:2 verloren haben. PSG hatte viel mehr Chancen. Das erste Gegentor war bitter, weil es abgefälscht war. Aber danach hatten sie so viele Chancen. Es ist gut für uns, dass wir immer noch im Rennen sind. In Anfield – das wissen alle – kann unser Stadion den Unterschied für uns machen“, meinte der Niederländer zudem bei TNT Sports.

Salah verlässt Liverpool

Salah, der Liverpool nach neun Jahren am Saisonende verlassen wird, hat nicht das beste Verhältnis zu Slot. Im Dezember war die Situation eskaliert, als sich der Superstar öffentlich über seine Rolle als Ersatzspieler echauffiert hatte. Slot reagierte auf die Kritik und strich Salah anschließend aus disziplinarischen Gründen für das Champions-League-Duell bei Inter Mailand (1:0 für Liverpool). In der Folge sprachen sich beide aus und Salah durfte wieder häufiger spielen.

Zuletzt ein komplettes Spiel in Europas Eliteklasse von der Bank musste der Ägypter am 5. November 2014 verfolgen. Damals stand Salah noch beim FC Chelsea unter Vertrag. Die „Blues“ gastierten damals vor rund elfeinhalb Jahren beim slowenischen Vertreter NK Maribor. Das Gruppenspiel endete 1:1.

In der Königsklasse kommt Salah in seiner glorreichen Karriere insgesamt auf 97 Einsätze (50 Tore, 21 Vorlagen). Mit den „Reds“ gewann der Angreifer unter anderem zweimal die Premier League sowie einmal den Henkelpott.

(skysport.de) / Bild: Imago