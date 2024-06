„Es ist niederschmetternd“: Die Stimmen zu Schottland vs. Ungarn

Ungarn hat bei der Fußball-EM 2024 Schottland in der Gruppe A sehr spät mit 1:0 (0:0) besiegt. Der eingewechselte Kevin Csoboth von Ujpest traf am Sonntag in Stuttgart in der 100. Minute nach Vorarbeit von Rolland Sallai ins Tor. Die Stimmen zum Spiel.

Kevin Csoboth (Ungarn-Stürmer): „Es ist schwer, Worte für das zu finden, was gerade passiert ist, da sind so viele Emotionen. Hauptsache ist, dass wir noch gewonnen haben, und das im letzten Moment. Ich habe davor schon die Stange getroffen, wo ich vielleicht abspielen hätte sollen, und habe mir gedacht, ich muss noch eine Chance bekommen. Gott sei Dank ist sie gekommen, ich bin einfach nur froh, dass ich dieses Tor erzielt habe.“

Andy Robertson (Schottland-Verteidiger): „Es gibt eigentlich nichts zu sagen, um ehrlich zu sein. Wir haben alles gegeben. Wir wussten, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen, und sie haben uns bei einem Konter geschlagen. Es hätte so oder so ausgehen können, aber so ist der Fußball. Es wird lange dauern, bis wir uns davon erholt haben. Es ist niederschmetternd, alle Jungs sind absolut fertig. Ich möchte mich bei allen Fans bedanken. Es tut mir leid, dass wir euch im Stich gelassen haben.“

