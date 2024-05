„Es ist schade zu sehen“: Medvedev bedauert Thiem-Rücktritt

Das für Herbst angekündigte Karriereende von Dominic Thiem ist auch in der Tennis-Weltspitze weiter Thema.

Im Rahmen einer Pressekonferenz beim ATP Masters in Rom (täglich live & exklusiv auf Sky oder mit dem Sky X-Traumpass im Stream) hat sich der Weltranglistenvierte Daniil Medvedev zum Rücktritt des Österreichers geäußert.

„Ich würde sagen, dass es etwas schwierig ist, jemanden wie Dominic zurücktreten zu sehen, weil er vielleicht jünger ist als einige andere Spieler, die aufhören. Es ist schade zu sehen, wie er sich nach seiner Verletzung abmüht und nie wieder das Niveau von früher erreichen kann“, sagte Medvedev.

Zwei Duelle mit Thiem in besonderer Erinnerung

Im direkten Duell zwischen dem Russen und Thiem steht es drei zu drei. Zwei Spiele gegen den Lichtenwörther sind Medvedev dabei besonders im Gedächtnis geblieben. Auf seinem Weg zum US-Open-Titel 2020 schaltete Thiem seinen Kontrahenten im Halbfinale in drei Sätzen mit 6:2, 7:6 (6) und 7:6 (5) aus.

„Bei den US Open hatte ich das Gefühl, dass ich gut spiele und einen guten Lauf habe. Aber er hat mich mit einer sehr starken Darbietung überrumpelt und ich war überrascht, wie gut er gespielt hat“, erinnert sich Medvedev zurück.

Auch einige Wochen später bei den ATP Finals in London biss sich Medvedev im Endspiel an Thiem lange Zeit die Zähne aus, gewann letztendlich aber doch in drei Sätzen mit 4:6, 7:6 (2) und 6:4. „Dort hat er vielleicht noch stärker gespielt als bei den US Open. Ich habe es aber geschafft, das Blatt zu wenden“, sagte Medvedev.

Um Thiems Zukunft abseits des Profitennis macht sich Medvedev aber keine großen Sorgen. „Ich bin sicher, so wie ich ihn kenne, wird er auch ohne Tennis zurechtkommen. Er wird ein gutes Leben haben, ein glückliches Leben. Ich denke, das ist das Wichtigste. Deshalb wünsche ich ihm alles Gute.“ Thiem spielte in seiner Karriere bislang über 30 Millionen US-Dollar an Preisgeldern ein.

Bildergalerie: Alle Turniersiege von Dominic Thiem im Überblick

Bild: Imago