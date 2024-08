„Macht uns sehr stolz“: Salzburg bestätigt Sucic-Abgang

Red Bull Salzburg hat den Wechsel von Luka Sucic zum spanischen Spitzenclub Real Sociedad am Freitag bestätigt. Der 21-jährige kroatische Fußball-Internationale geht nach acht Jahren in den Diensten der „Roten Bullen“ ins Baskenland. Real Sociedad soll laut Medienberichten 10 Millionen Euro für Sucic überweisen. Der Vertrag des gebürtigen Oberösterreichers bei Salzburg wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

„Er hat in der Akademie alle Entwicklungsstufen durchlaufen und ist in seiner Zeit bei uns nicht nur zum absoluten Leistungsträger in unserem Team geworden, sondern hat auch bereits eine WM- und eine EM-Teilnahme mit der A-Nationalmannschaft auf seiner Visitenkarte stehen. Es macht uns sehr stolz, Luka zukünftig in einer europäischen Top-Liga zu wissen“, sagte Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner in einer Aussendung.

Real Sociedad beendete die abgelaufene Saison auf Rang sechs von LaLiga. Davor war der Traditionsclub auch schon Gast in der Champions League, spielte im Vorjahr in der Gruppe gegen Salzburg. Der Verein hatte Sucic schon Donnerstagabend als Zugang präsentiert. Für Österreichs Vizemeister ist es nach dem Wechsel von Innenverteidiger Strahinja Pavlovic zu AC Milan der nächste millionenschwere Abschied. Pavlovic hatte man für kolportierte 20 Millionen Euro plus Boni ziehen lassen.

Sucic sagte zu seinem Abschied: „Ich war jetzt acht Jahre hier, bin als Kind nach Salzburg gekommen und gehe jetzt als Mann. Obwohl ich mich auf meinen neuen Club freue, ist es gerade sehr schwierig, die richtigen Worte zu finden.“ 128 Spiele (18 Tore, 19 Assists) bestritt er für die Salzburger Profis, holte drei Meistertitel und zweimal die Cup-Trophäe.

(APA)/Bild: GEPA