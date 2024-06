Last-Minute-Schock für Kroatien: Titelverteidiger Italien hat sich in allerletzter Minute ins EM-Achtelfinale gerettet und den kroatischen Traum vom Einzug in die K.o.-Runde höchstwahrscheinlich beendet. Die Squadra Azzurra erkämpfte sich am Montagabend in Leipzig ein 1:1 (0:0) gegen den tapferen WM-Dritten, dessen „goldene Generation“ um Altstar Luka Modric (38), der schon wie der Siegtorschütze aussah, mit nur zwei Punkten ganz dicht vor dem Aus steht. Die Reaktionen zum Spiel.

Zlatko Dalic (Kroatien-Trainer): „Wir war in der ersten Hälfte gut. Ich muss den Burschen zum Kampf, dem Siegeswillen und der Aufopferung gratulieren. Aber es ist nicht unser Turnier. Zwei Elfmeter verschossen, zweimal in der Nachspielzeit ein Tor kassiert. Danke an die Leute, die uns unterstützt haben. Es tut mir leid für sie, deswegen bin ich am meisten enttäuscht.“

Luka Modric (Kroatien-Torschütze): „Es war sehr stressig, wir haben bis zum Ende gekämpft. Aber der Fußball war heute gnadenlos zu uns, es war grausam. Es ist schwer, deine Gefühle zu beschreiben, wenn du so verloren hast. Die Fußballgötter sind dir nicht immer gewogen, aber wir müssen zurückkommen.“

Italien ringt Kroatien Remis ab: „Niemand hat mehr daran geglaubt“

Luciano Spalletti (Italien-Trainer): „Niemand hat am Schluss mehr daran geglaubt, aber die Spieler haben wenig riskiert und ihre Köpfe oben gehalten. Wir müssen ihnen zu ihrer Reaktion gratulieren. In der ersten Hälfte war unsere Leistung unterdurchschnittlich. Wenn wir so wenig machen, schaffen wir auch nur wenig. Ich erwarte mehr von unseren Spielern. Wir haben Spieler, die die Qualität für diese Spiele besitzen. Aber wir machen zu einfache Fehler. Wir sind besser, als das, was wir bisher gezeigt haben. Wir müssen uns steigern.“

Mattia Zaccagni (Italien-Torschütze): „Riesige Zufriedenheit, es ist ein wunderschöner Abend. Wir sind mit einer starken zweiten Hälfte gut im Spiel geblieben und haben das Unentschieden verdient. Der Trainer hat diese Truppe gut geformt, wir werden versuchen, es ihm am Feld zurückzuzahlen.“

(APA) / Bild: Imago