Ex-Coach Pacult hinterfragt WAC-Führungsspieler

Der ehemalige WAC-Trainer Peter Pacult hat sich in der neuesten Folge von DAB | Der Audiobeweis zur aktuellen Krise bei den Lavanttalern geäußert.

In der momentanen Phase vermisst Pacult vor allem die Führungsqualitäten der gestandenen Spieler im Kader. „Der WAC hat Nationalspieler im Team. Ich sehe bei den Spielen nur nicht, ob die auch mitspielen und ob diejenigen das Prädikat haben, Nationalspieler zu sein“, sagte Pacult.

Der Wolfsberger AC wartet im Frühjahr weiter auf seinen ersten Sieg und ist überhaupt seit acht Spielen ohne vollen Erfolg. Der einzige Sieg unter Neo-Trainer Ismail Atalan gelang Anfang Dezember beim 2:1 gegen Austria Wien.

Gerade in schwierigen Phasen mit Widerständen würde sich Pacult von einigen WAC-Profis mehr Führungsstärke auf dem Feld wünschen. „Man kann nicht immer nur dann gut sein, wenn es eh gut rennt. Auch wenn es mal nicht so gut rennt, braucht es die Spieler, die der Mannschaft den Stempel aufdrücken“, forderte Pacult.

Der 66-Jährige wurde im vergangenen Oktober als Nachfolger von Kühbauer präsentiert, musste aber bereits einen Monat später wieder seine Koffer packen. Das Kapitel WAC sei für ihn „Geschichte.“

„Mir tut der neue Trainer leid“

Als Nachfolger von Pacult installierte WAC-Präsident Dietmar Riegler im November den Deutschen Ismail Atalan, der das Ruder bislang noch nicht herumreißen konnte.

„Mir tut der neue Trainer leid. Er hatte in der Vorbereitung die Chance, seine Ideen einzubringen. Warum es jetzt nicht funktioniert, kann ich nicht sagen“, meinte Pacult.

Seit dem Abgang von Trainer Dietmar Kühbauer befindet sich der WAC auf einer Talfahrt, die bis zum Absturz in die ungeliebte Qualifikationsgruppe führte.

Durch die 0:2-Pleite beim GAK am vergangenen Wochenende liegt der amtierende ÖFB-Cup-Sieger nun punktegleich mit dem Vorletzten GAK auf Rang zehn in der Tabelle. Der Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz beträgt weiterhin sechs Zähler.

„Weiß nicht, warum es keiner begreift“: Wimmer stellt Kampfgeist-Frage beim WAC

DAB | Der Audiobeweis #273 mit Manfred Schmid & Peter Pacult

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Bild: GEPA