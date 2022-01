Ex-Rapid-Profi Pehlivan wechselt innerhalb der Türkei

via

via Sky Sport Austria

Yasin Pehlivan hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Rapid-Spieler wechselt aus der türkischen Süper Lig von Rizespor in die zweite türkische Liga zu Manisa FK. Bei Manisa unterzeichnete der 33-Jährige einen Vertrag bis 2023.

Pehlivan wurde in der Jugend des SK Rapid ausgebildet. Für die Profi-Mannschaft des SCR lief der defensive Mittelfeldspieler 86 mal auf. Danach war Pehlivan in der Türkei und der Slowakei aktiv. 2015 kehrte er ein Jahr nach Österreich zurück, wo er in der Saison 2015/16 17 Spiele für Red Bull Salzburg spielte.

Sein neuer Klub kämpft in der zweiten türkischen Liga um den Klassenerhalt. Aktuell befindet sich Manisa auf dem 13. Tabellenrang. Auf den ersten Abstiegsplatz hat man aber nur drei Punkte Vorsprung.

⚫⚪ Manisa Futbol Kulübümüz, orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan’ı kadrosuna kattı. Takımımıza transfer olduğu için mutluluğunu dile getiren Yasin, “Manisa Futbol Kulübü forması için elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye hazırım” dedi. Detaylar 👉 https://t.co/5iqEuU8V67 pic.twitter.com/o5te5mHtMe — Manisa Futbol Kulübü (@ManisaFK) January 10, 2022

Bild: Imago