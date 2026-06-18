Ex-Ried-Stürmer vor Wechsel zu Austria Lustenau?

Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison und beschäftigt sich dabei mit einer Rückkehr eines alten Bekannten in den österreichischen Fußball.

Nach Sky-Informationen stehen die Vorarlberger mit Ex-Ried-Stürmer Wilfried Eza in Kontakt. Während seiner Zeit im Innviertel absolvierte Eza in der ADMIRAL 2. Liga insgesamt 45 Spiele und verbuchte dabei starke 23 Tore sowie sieben Assists. Der 29-jährige Mittelstürmer ist im Sommer ablösefrei zu haben.

Zuletzt stand der Ivorer beim russischen Zweitligisten FK Chelyabinsk unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam Eza dort auf 25 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm vier Treffer gelangen.

Die Lustenauer sind mit ihrem Interesse allerdings nicht allein. Auch Zweitligist SKN St. Pölten sowie die First Vienna beobachten die Situation des Angreifers und beschäftigen sich mit einer möglichen Verpflichtung. Ob es tatsächlich zu einer Rückkehr nach Österreich kommt, ist derzeit noch offen.