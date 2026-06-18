Nächster WM-Dämpfer: Neymar erneut nicht einsatzbereit

Superstar Neymar fällt auch für das zweite WM-Gruppenspiel aus und wird nicht mit der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft nach Philadelphia reisen.

Stattdessen soll der 34-Jährige nach seiner Verletzung an der Wade im Trainingscamp der Selecao in New Jersey weiter für sein Comeback arbeiten. Das teilte der brasilianische Verband CBF einen Tag vor der Partie gegen Haiti (Samstag, 2.30 Uhr MESZ) mit.

„Er wird in New Jersey bleiben, um die letzte Phase seines Genesungsprozesses optimal zu gestalten, und dabei die erstklassigen Einrichtungen des Hotels The Ridge sowie des Trainingszentrums in Columbia Park nutzen“, hieß es in der CBF-Mitteilung. Bislang ist offen, ob Neymar dem Rekordweltmeister zum Abschluss der Gruppenphase am 25. Juni in Miami gegen Schottland zur Verfügung stehen wird.

Am Mittwoch hatte er zumindest das Aufwärmprogramm wieder zusammen mit seinen Teamkollegen auf dem Platz absolviert. Danach trainierte der Rekordtorschütze der Selecao, der nach einer Verletzung an der rechten Wade wochenlang pausiert hatte, wieder etwas abseits der Mannschaft.

Die Fans der Selecao fiebern dem Comeback des Hoffnungsträgers entgegen, hinter dessen Leistungsfähigkeit steht aber ein großes Fragezeichen. Seit dem 18. Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert. Beim WM-Auftakt gegen Marokko (1:1) stand Neymar nicht im Kader, die Partie in East Rutherford in der Nähe des brasilianischen Trainingscamps verfolgte er von der Bank aus.