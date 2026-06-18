Sky-Info: Altach verlängert vorzeitig mit Zaric

Der SCR Altach steht nach exklusiven Sky-Informationen kurz davor, den Vertrag mit Cheftrainer Ognjen Zaric vorzeitig bis 2028 zu verlängern.

Der 37-Jährige übernahm die Vorarlberger nach dem Abgang von Fabio Ingolitsch zu Ligakonkurrent Sturm Graz im Jänner 2026 und führte das Team mit fünf Siegen und sechs Remis aus 15 Bundesliga-Spielen souverän zum Klassenerhalt. Zudem zogen die Altacher unter der Leitung von Ognjen Zaric durch Siege gegen den SK Sturm und FC Red Bull Salzburg erstmals in der Vereinshistorie ins Finale des ÖFB-Cups ein, das nach früher Führung erst in der Verlängerung mit 2:4 gegen Doublesieger LASK verloren ging.

Mit einem Punkteschnitt von 1,50 Punkten pro Spiel ist Zaric außerdem der erfolgreichste unter den letzten zehn Cheftrainern der Rheindörfler. Dass der eingeschlagene, gemeinsame Weg für Zaric und den SCR Altach noch lange nicht beendet ist, zeigt auch, dass der 37-Jährige erst vor wenigen Wochen ein wertschätzendes Angebot des FK Sarajevo ablehnte.