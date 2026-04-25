Ex-Salzburg-Coach Jaissle gewinnt erneut die Asian Champions League

Matthias Jaissle hat den saudischen Fußballklub Al-Ahli zum zweiten Triumph in Folge in der Asian Champions League geführt. Im Finale des wichtigsten Wettbewerbs für asiatische Vereinsmannschaften setzte sich das Team des ehemaligen Salzburg-Trainers mit 1:0 nach Verlängerung gegen den FC Machida Zelvia aus Japan durch.

Für Jaissle ist es der insgesamt dritte Titel mit Al-Ahli. 2025 gewann er mit dem Klub neben der Asian Champions League auch den saudischen Supercup.

Der entscheidende Treffer fiel in der Verlängerung durch Firas Al Buraikan (96.). Der aktuell Tabellendritte der saudischen Liga gewann damit das Endspiel vor 58.984 Zuschauern im King-Abdullah-Sports-City-Stadion trotz Unterzahl. Zakaria Al Hawsawi hatte Mitte der zweiten Halbzeit (68.) wegen eines Kopfstoßes die Rote Karte gesehen. Al-Ahli ist der erste Klub seit dem Doppelerfolg von Ligakonkurrent Al-Ittihad (2004, 2005), dem es gelang, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.

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(SID/Red.) / Foto: IMAGO