Ex-Salzburg-Keeper wechselt nach Spanien

Torhüter Peter Gulacsi wechselt vom deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zum spanischen Spitzenclub Villarreal.

Der 36-jährige Ungar unterschrieb beim LaLiga-Dritten der Vorsaison einen Vertrag bis 2028. Gulacsi spielte insgesamt elf Jahre bei den Sachsen, davor hatte er zwei Jahre lang das Tor von Red Bull Salzburg gehütet. Sky-Informationen zufolge verpflichtet Leipzig den norwegischen WM-Goalie Örjan Nyland. Dieser soll ins Trainingslager nach Saalfelden kommen.