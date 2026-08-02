Gulacsi-Nachfolger: Leipzig verpflichtet WM-Torhüter

RB Leipzig und Örjan Nyland haben sich auf einen Vertrag bis 2028 geeinigt.

Der Norweger wird, vorbehaltlich des Medizinchecks, neuer Ersatzkeeper in Leipzig. Nyland machte bei der WM besonders im Achtelfinale beim 2:1-Sieg gegen Brasilien auf sich aufmerksam, als er zahlreiche hochkarätige Chancen der Selecao vereitelte.

Spanien-Wechsel: Gulacsi verlässt Leipzig in umgekehrte Richtung

Der norwegische WM-Torhüter spielte bereits zwischen Oktober 2022 und August 2023 für die Leipziger und ist ablösefrei. Bis zum Ende der vergangenen Saison stand der 35-Jährige im Tor des spanischen Traditionsklubs FC Sevilla. Nyland soll nun Gulacsis Position als Nummer zwei hinter Maarten Vandervoordt einnehmen.

Ex-Salzburg-Torhüter Peter Gulacsi wechselt dagegen, wie bereits von Sky Sport berichtet, für rund 1,5 Millionen Euro zu Villarreal.