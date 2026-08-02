„Greifen wieder alles an“: Laimer & Bayern mit Kampfansage

Konrad Laimer hatte erst vor Kurzem seinen Vertrag in München bis 2029 verlängert. In der kommenden Saison will er mit dem FC Bayern wieder nach Titeln streben.

Kampfansage noch vor dem Saisonstart: Trotz der dominanten Vorsaison in der deutschen Bundesliga und im DFB-Pokal sieht Konrad Laimer den FC Bayern München noch lange nicht am qualitativen Zenit angekommen.

„Happy, dass alles so funktioniert hat“ – Laimer über Vertragsverlängerung

„Wir gehen jetzt ins dritte Jahr (mit Trainer Vincent Kompany; Anm. d. Red.) und wir können immer noch besser Fußball spielen, alle gemeinsam. Mit diesem Mindset wollen wir auch in die Saison starten. Es war gut in der Vorsaison, aber wir können und wollen es immer noch besser machen“, betonte der 29-Jährige während der Asien-Tour des FC Bayern.

Laimer macht Bayern-Kampfansage

Mit dieser Kampfansage schickte Laimer schon vorab einen „Gruß“ an die Konkurrenz in der Bundesliga, der dort definitiv als Warnung ankommen dürfte. „Dass du beim FC Bayern jeden einzelnen Titel gewinnen willst, das spürt man hier jeden Tag, wenn man hier trainiert und in diesem Umfeld ist. Das macht das alles auch so speziell. Neue Saison und wir greifen wieder alles an“, schoss Laimer noch hinterher und verzog bei seinen Aussagen auch keine einzige Miene.

Das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit bestreitet der FC Bayern in Dortmund beim Franz Beckenbauer Supercup gegen den BVB am 22. August (live auf Sky!). Sechs Tage später eröffnet der Rekordmeister dann die 64. Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel im Südschlager gegen den VfB Stuttgart (live auf Sky!).