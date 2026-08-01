Auch ohne die wechselwilligen Yan Diomande und Peter Gulacsi hat Deutschlands Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen souveränen Testspielsieg gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Martín Demichelis gewann gegen den deutschen Drittligisten SC Verl nach 2×60 Minuten 4:0 (1:0).

Diomande, der Medienberichten zufolge vor einem Transfer zum spanischen Rekordmeister Real Madrid stehen soll, fehlte offiziell wegen eines Infekts. Der mögliche Wechsel zu den Königlichen und Startrainer José Mourinho zieht sich in die Länge, die Ablösesumme soll über 100 Millionen Euro betragen. Ob Diomande am Samstag mit in das Trainingslager nach Saalfelden reist, ist noch offen.

Bei Ex-Salzburg-Torwart Gulacsi wurde kein näherer Grund für seine Abwesenheit genannt. Angeblich soll es den früheren Kapitän der Leipziger wie Diomande nach Spanien zum FC Villarreal ziehen.

Knieverletzung stoppt Ex-Austrianer Martel

Neuzugang Eric Martel vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 muss wenige Wochen vor Saisonstart eine Zwangspause einlegen. Der defensive Mittelfeldspieler und Ex-Austria-Leihspieler hat im Testspiel gegen Shabab Al-Ahli am Freitag (1:0) eine Innenbandverletzung im rechten Knie erlitten und steht „in den nächsten Wochen“ nicht zur Verfügung, wie der Verein nach Untersuchungen in Kufstein am Samstag mitteilten.

Die Ausfallzeit richte sich nach dem Heilungsverlauf, erklärten die Rheinhessen weiter. Der vom 1. FC Köln gewechselte frühere deutsche U21-Kapitän verbleibt demnach aber im Trainingslager in Hopfgarten und wird am Mittwoch plangemäß mit der Mannschaft zurück nach Mainz reisen.