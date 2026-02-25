Ex-Schalke-Coach vor Rückkehr zu Trauner-Klub Feyenoord

Der ehemalige Schalke-Trainer Kees van Wonderen steht unmittelbar vor einem Comeback bei Feyenoord.

Der niederländische Topklub des ÖFB-Teamverteidigers Gernot Trauner wird den 57-Jährigen einem Bericht des Rotterdamer Algemeen Dagblad zufolge als Technischen Direktor verpflichten. Es bestehe bereits eine grundsätzliche Einigung, letzte Details müssten noch geklärt werden.

Van Wonderen hatte einst von 1996 bis 2004 als Spieler das Feyenoord-Trikot getragen, ehe er dort seine Karriere beendete. Anschließend war er in Rotterdam als Scout tätig. Von Oktober 2024 bis Mai 2025 war van Wonderen Cheftrainer des FC Schalke 04.

(sport.sky.de/Red.).

Beitragsbild: Imago.