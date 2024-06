Exklusiv: Tah-Alternative? Bayern heiß auf Chelsea-Star!

Der FC Bayern bastelt an seinem Kader für die kommende Saison. Für die Position des Innenverteidigers ist sich der Rekordmeister mit Jonathan Tah mündlich einig. Dazu könnte nach Sky-Infos auch ein Profi des FC Chelsea nach München wechseln.

Mit Tah ist der FC Bayern derzeit am weitesten. Die Bosse trauen dem Nationalspieler zu, die Position des linken Innenverteidigers, den der Klub intensiv sucht, erfolgreich zu bekleiden. Die wesentlichen Details eines Transfers sind bereits besprochen. Die grundsätzliche mündliche Einigung bedeutet allerdings noch nicht, dass der Wechsel auch zustande kommt.

Keine Verhandlungen zwischen Bayern und Leverkusen

Denn noch gibt es keine konkreten Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen, der deutsche Doublesieger will seinen 28-jährigen Führungsspieler unbedingt halten.

Neben Tah hat der FCB mit Levi Colwill vom FC Chelsea auch einen weiteren Innenverteidiger auf der Liste. Colwill passt als Linksfuß perfekt ins Profil des gesuchten linken Innenverteidigers. Erste Gespräche fanden nach Sky-Informationen bereits statt.

Colwill steht nicht im EM-Aufgebot Englands

Der 21-Jährige, der auch als linker Verteidiger eingesetzt werden kann und an der Stamford Bridge noch bis 2029 unter Vertrag steht, gilt als erste Alternative, sollte Tah nicht an die Isar wechseln. Möglich ist auch, dass Colwill zusätzlich zu Tah den Weg in die bayerische Landeshauptstadt findet.

Colwill stand in der abgelaufenen Spielzeit in insgesamt 32 Pflichtspielen für die Blues auf dem Platz. Dabei erzielte der englische Nationalspieler (ein Länderspiel), der nicht im EM-Aufgebot der Three Lions steht, einen Treffer.

Aktuell haben die Münchner vier Innenverteidiger unter Vertrag. Wie von Sky zuletzt berichtet, kann neben Dayot Upamecano auch Matthijs de Ligt den Verein verlassen.

(skysport.de) / Bild: Imago