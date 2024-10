Österreichs Fußball-Nationalteam weiß um die Bedeutung des Duells mit Norwegen. Nur mit einem Heimsieg am Sonntag (20.45 Uhr) in Linz haben die Österreicher den Gruppensieg und damit den fixen Wiederaufstieg in die höchste Liga der Nations League in der eigenen Hand. „Wir wissen, dass wir ein positives Ergebnis herausspielen sollten“, sagte Phillipp Mwene am Freitag im ÖFB-Camp in Windischgarsten. „Es ist schon eine Extramotivation, weil wir Erster werden wollen.“

Der Gruppenzweite spielt im März gegen einen Dritten aus der A-Liga um den Aufstieg. Bei Punktegleichheit zählt das direkte Duell, in dem die Norweger bei aktuell drei Zählern Vorsprung nach dem 2:1-Heimsieg im September vorerst ebenfalls die Nase vorne haben. Welche Schlüsse man aus der Partie in Oslo gezogen habe? Mwene: „Dass es bei uns nicht reicht, wenn ein paar Prozente fehlen.“

Im Anlaufverhalten hätte man nicht die nötige Intensität gehabt. „Wir haben sie nicht so gestresst, wie wir uns das gewünscht haben.“ Als die Norweger Österreichs Pressing mit hohen Bällen überspielten, hätte man dann auch noch sehr wenig zweite Bälle gewonnen. „Das ist der Punkt Nummer eins, an dem wir gearbeitet haben“, erklärte der Mainz-Legionär. Das 4:0 am Donnerstag gegen Außenseiter Kasachstan sei „ein guter Fingerzeig“ gewesen, in welche Richtung es gehen soll.

Mwene ersetzt wohl gesperrten Prass

Mwene verpasste die Partie wegen einer Gelbsperre, wird gegen die Norweger aber als Linksverteidiger zurückkehren. Der nun gelbgesperrte Alexander Prass hat das Teamcamp am Freitag bereits verlassen. Personell sind sonst wenige Änderungen zu erwarten. Michael Gregoritsch, dem am Mittwoch ein grippaler Infekt mit bis zu 39 Grad Fieber zu schaffen machte, geht es laut Angaben eines ÖFB-Sprechers besser. Es bestehe die Hoffnung, dass der Freiburg-Stürmer am Sonntag zumindest im Kader steht.

Norwegen reist am Samstag mit seinem neuen Rekordtorschützen Erling Haaland an, der das Hinspiel mit einem späten Treffer entschieden hatte. Man würde sich in der Gegneranalyse nicht nur auf den Manchester-City-Star konzentrieren, betonte Mwene. „Es geht darum, drumherum so stabil zu sein, damit die anderen ihn gar nicht so einsetzen können, dass er in diese Abschlussmöglichkeiten kommt. Das haben wir im Hinspiel eigentlich auch okay gemacht.“ Bis zu einer Szene in der 80. Minute, die Haaland eiskalt zum Siegestor ausnutzte.

ÖFB gewarnt: Mwene kennt Norwegens Qualität

Mwene warnte neben Haaland und dessen Sturmpartner Alexander Sörloth auch vor den schnellen Außenspielern. „Die haben offensiv schon sehr, sehr gute Qualität.“ Man wolle aber auch gegen die Norweger zu Null spielen. „Ich glaube, dass wir zu Hause noch einmal selbstbewusster auftreten werden.“ Die beiden Nations-League-Auftaktspiele in Slowenien (1:1) und Norwegen seien „nicht superoptimal“ gewesen. „Ich glaube aber, dass wir im Großen und Ganzen immer noch auf einem guten Weg sind“, meinte der 30-Jährige. „Wir wollen uns auch weiterentwickeln.“

(APA).

Beitragsbild: GEPA.