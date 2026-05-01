F1-Comeback: Leclerc überzeugt im einzigen Miami-Training

Charles Leclerc hat bei der Rückkehr der Formel 1 nach einer fünfwöchigen Pause die Bestzeit im einzigen freien Training in Miami aufgestellt.

Der Ferrari-Pilot aus Monaco verdrängte am Freitag in der wegen der Regelanpassungen auf 90 Minuten verlängerten Einheit Red-Bull-Star Max Verstappen in 1:29,310 Min. auf den zweiten Rang (+0,297 Sek.). Dritter wurde Vorjahresgewinner Oscar Piastri im McLaren (+0,448), WM-Leader Kimi Antonelli belegte im Mercedes den fünften Platz.

Es war das einzige Training vor der Sprint-Qualifikation (ab 22:30 Uhr LIVE bei Sky!) im Miami International Autodrome. Wegen des Iran-Kriegs waren die beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt worden. In der Auszeit wurden Reglement-Anpassungen implementiert, nachdem es vor allem am Qualifying und dem Thema Sicherheit teils heftige Kritik gegeben hatte.

Das Training verlief ohne große Aufreger. Antonelli musste seinen Mercedes aber wegen Problemen an der Antriebseinheit vorzeitig abstellen. Mercedes-Teamkollege George Russell wurde Sechster, ihn irritierte Motorenlärm. „Er macht Geräusche wie eine Dampflok“, wunderte sich der WM-Zweite aus England. Verstappen klagte indes mehrmals über Probleme bei der Schaltung.

Änderungen im Miami-Rennprogramm möglich

Rekordweltmeister Lewis Hamilton erreichte im zweiten Ferrari Rang vier. Das erste Training verspricht große Spannung für die Sprint-Qualifikation am Abend. Aufgrund der Änderungen am Reglement können die Fahrer bei der Zeitenjagd nun mehr Vollgas fahren, zudem hat eine Mehrheit der Teams zahlreiche Updates in Miami dabei. Bislang hatte Mercedes die noch junge Saison nach Belieben dominiert.

Am Samstag stehen rund um das Hard-Rock-Stadium der zweite Sprint des Jahres (18.00 Uhr MESZ) sowie das Qualifying (22.00 Uhr MESZ) an. Am Sonntag soll dann um 22.00 Uhr MESZ (alles LIVE bei Sky!) der Große Preis von Miami stattfinden, aufgrund eines vorhergesagten Unwetters könnte der Start in Florida aber früher erfolgen.

(APA/SID).

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