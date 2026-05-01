Formel 1 entwickelt Notfallplan für Miami-Rennen

Die Formel 1 blickt in den Himmel über Miami. Gewitterschauer sind für den Rennsonntag vorhergesagt. Das könnte Probleme verursachen.

Droht der Formel 1 in Florida Wetter-Ärger? Für den Grand Prix von Miami am Sonntag (22.00 Uhr MESZ live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X) sind Gewitterschauer vorhergesagt. Da werden Erinnerungen an das vergangene Jahr wach. Da zwangen drohende Unwetter die Regelbehörde dazu, mehr als zwei Stunden vor dem Rennstart ein Protokoll herauszugeben, sollte die Strecke wegen Blitzeinschlags evakuiert werden müssen.

Die Wetter-Prognose trat am Ende aber nicht ein. Das Rennen konnte ohne heftige klimatische Beeinträchtigungen beendet werden. Regen ist beim ersten Formel-1-Rennen nach rund fünf Wochen Pause aber ein heikles Thema. Denn die Fahrer haben mit der neuen Auto-Generation kaum Erfahrung bei diesen Witterungsbedingungen.

„Wenn es in Miami regnet, dann richtig“