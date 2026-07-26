Fast 200 Millionen Euro! Ronaldo-Klub mit riesigem Schuldenberg

Al-Nassr steht laut eines Berichts der saudischen Tageszeitung Arriyadiyah vor erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen. Der Spitzenklub aus der Saudi Pro League, bei dem Superstar Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, soll einen Schuldenstand von knapp 190 Millionen Euro aufgebaut haben.

Die finanzielle Lage hat direkte Konsequenzen für den Verein. Al-Nassr unterliegt dem Bericht zufolge einer verschärften Kontrolle durch die Liga. Neue Spieler dürfen erst verpflichtet werden, wenn die nötigen finanziellen Mittel durch Sponsoringverträge oder eigene Einnahmen abgesichert sind.

Der staatliche Investmentfonds Saudi-Arabiens (PIF), dem der Verein gehört, hat inzwischen reagiert. Demnach werden die finanziellen Handlungsspielräume der aktuellen Klubführung deutlich eingeschränkt.

Zusätzlich soll eine externe Beratungsfirma beauftragt werden. Ziel ist es, die Finanzstruktur des Vereins zu prüfen und Einsparpotenziale sowie neue Einnahmequellen zu identifizieren. Darüber hinaus zieht der PIF offenbar weitere Schritte in Betracht. Nach Informationen des Berichts wird auch ein Verkauf von Vereinsanteilen geprüft, um die wirtschaftliche Situation langfristig zu stabilisieren.