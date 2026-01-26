FC Basel trennt sich von Trainer Ludovic Magnin

Ludovic Magnin ist nicht mehr Trainer des FC Basel. Der 46-jährige Schweizer muss nach etwas mehr als einem halben Jahr seinen Posten beim Schweizer Erstligisten wieder räumen.

Zum Verhängnis wurde ihm auch die 1:3-Niederlage am Donnerstag in der Europa League bei Red Bull Salzburg, durch die die Aufstiegschancen gesunken sind. In der Liga ist der 21-fache Meister und Titelverteidiger nach 21 Partien trotz eines mühevollen 4:3 beim FC Zürich am Sonntag nur Vierter.

HIGHLIGHTS | FC Salzburg – FC Basel | 7. Spieltag

„Die ersten drei Spiele im neuen Jahr, darunter das Unentschieden zuhause gegen den FC Sion, sowie vor allem der ungenügende Auftritt auswärts in Salzburg, entsprachen nicht den Erwartungen der sportlichen Leitung – die erhoffte Trendwende blieb trotz einer guten Vorbereitung aus. Stand heute können wir einige unserer Ziele noch erreichen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, diesen Schritt, der uns alles andere als leichtfällt, zu vollziehen“, so Basels Sportdirektor Daniel Stucki. Die Nachfolgefrage solle „schnellstmöglich“ geklärt werden.

Der zu Saisonbeginn von Lausanne gekommene Magnin war im Frühjahr 2022 auch nur für eine halbe Saison Trainer des SCR Altach in der Bundesliga.

