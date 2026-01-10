Fenerbahce gewinnt türkischen Supercup

Yusuf Demir hat seinen nächsten Titel mit Galatasaray Istanbul verpasst. Der Meister und Pokalsieger verlor das Finale um den türkischen Supercup 0:2 (0:1) gegen den Stadtrivalen Fenerbahce.

Matteo Guendouzi (28.) und Jayden Oosterwolde (48.) trafen im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul für die Mannschaft von Domenico Tedesco.

Ex-ÖFB-Teamspieler Demir, der vor dem Aus bei Galatasaray stehen soll, war im Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz.

Galatasaray hatte sich für das Endspiel durch ein 4:1 gegen Trabzonspor qualifiziert. Fenerbahce schaffte es durch ein 2:0 gegen Samsunspor ins Finale. In der Liga liegt Fener mit drei Punkten Rückstand auf Galatasaray derzeit auf Platz zwei.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago