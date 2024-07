Finale? Koeman würde Spanien bevorzugen

Ronald Koeman war nach dem lang ersehnten Einzug der Niederlande ins EM-Halbfinale stolz – einen Lieblingsgegner für ein mögliches Endspiel hat der Bondscoach bereits. „Zuerst müssen wir kämpfen, um das Halbfinale zu gewinnen“, sagte Koeman auf Nachfrage und schmunzelte: „Wenn wir im Finale spielen sollten, ist meine persönliche Präferenz Spanien, weil wir Frankreich schon in der Gruppe hatten.“

Die Elftal hatte sich am Samstagabend im Berliner Olympiastadion mit einem 2:1 (0:1) gegen die Türkei erstmals seit 2004 das Halbfinal-Ticket gesichert und trifft in der Runde der besten Vier am Mittwoch in Dortmund auf England. „Für das ganze Land ist es etwas Besonders“, sagte Koeman: „Wir sind eine kleine Nation und wir sind im Halbfinale mit England, Frankreich und Spanien – und darauf sind wir sehr stolz.“

Gegen die Türkei habe seine Mannschaft leiden müssen, erklärte Koeman: „Wir haben viel Herz gezeigt. Manchmal sind wir dafür kritisiert worden, dass wir das im Vergleich zu anderen Nationen nicht haben, aber die Spieler haben heute ein großes Herz gezeigt.“

(SID)/Beitragsbild: Imago