Finalissima zwischen Argentinien und Spanien 2026 in Katar

Der frühere WM-Gastgeber Katar richtet im kommenden Jahr die Finalissima zwischen Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien aus. Die vierte Auflage des interkontinentalen Prestige-Events findet am 27. März (19.00 Uhr MEZ) im Lusail Stadium statt.

Das gab die Europäische Fußball-Union bekannt. Bei dem gemeinsam von der UEFA und dem südamerikanischen Dachverband CONMEBOL organisierten Wettbewerb treten die beiden aktuellen Kontinentalchampions gegeneinander an.

Finalissima nur unregelmäßig

Das Duell wurde bisher dreimal in unregelmäßigen Abständen ausgetragen: Argentinien konnte bereits zweimal (1993 und 2022) triumphieren, die Premiere 1985 gewann Frankreich. An das Lusail Stadium haben die Argentinier sehr gute Erinnerungen, hier kürten sich Lionel Messi und Co. vor drei Jahren im Endspiel gegen Frankreich zum Weltmeister.

Später gewann Argentinien auch die Copa America durch einen Finalsieg gegen Kolumbien. Spanien triumphierte bei der EM 2024 in Deutschland dank eines Finalsiegs gegen England.

