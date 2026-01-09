Fix: Shulberg komplettiert Rapid-Trainerteam

Was Sky bereits berichtet hatte, ist nun offiziell: Joe Shulberg komplettiert den Trainerstab des SK Rapid als letzter Co-Trainer.

Nach dem Abgang von Stefan Kulovits und Daniel Seper, der am Mittwoch bekanntgegeben worden war, hielten die Hütteldorfer noch Ausschau nach einem weiteren Assistenten. Mit Alan Arac und Luka Pavlovic standen zwei Co-Trainer bereits fest, nun ist auch die letzte offene Position vergeben.

Der 35-jährige Engländer war seit 2017 bei Norwich City in unterschiedlichen Funktionen tätig und leitete zuletzt seit mehr als zwei Jahren die Nachwuchsabteilung des englischen Klubs, bei dem auch Rapid-Cheftrainer Johannes Hoff Thorup gearbeitet hatte. Shulberg verfügt über die UEFA-A-Lizenz und stößt ab sofort zum Betreuerteam der Grün-Weißen.

Foto: Norwich City