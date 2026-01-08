Sky-Info: Das soll der letzte verbleibende Co-Trainer von Rapid werden

Das Trainerteam des SK Rapid hat sich mit dem ersten Training des neuen Jahres deutlich verändert.

Nachdem am Mittwoch bekanntgegeben wurde, dass sowohl Stefan Kulovits als auch Daniel Seper den Verein verlassen haben, sucht Neo-Rapid-Cheftrainer Johannes Hoff Thorup nach neuen Co-Trainern. Torwarttrainer Jürgen Macho bleibt dem Staff erhalten. Mit Alan Arac, Luka Pavlovic sowie einem weiteren, noch „offenem“, Vertrauten von Thorup soll das neue Co-Trainerteam gebildet werden.

Nach Sky-Infos wurde nun auch der letzte verbleibende Co-Trainer fixiert: Joe Shulberg. Der 35-jährige Engländer ist seit 2017 bei Ex-Hoff Thorup-Verein Norwich City in diversen Positionen aktiv, seit über zwei Jahren ist Shulberg Leiter der Nachwuchsabteilung. Zudem besitzt der Engländer die UEFA A-Lizenz.

Bild: GEPA