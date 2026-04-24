Flick erwartet Yamal „stärker“ als zuvor

Hansi Flick hat dem verletzten Superstar Lamine Yamal den Rücken gestärkt. Der Spanier werde bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada „stärker“ sein als jetzt, sagte der Trainer des FC Barcelona: „Es war seine erste Muskelverletzung. Er ist sehr fokussiert und motiviert.“ Bei der WM erwartet Flick Yamal in Bestform.

Yamal hatte am Mittwoch beim 1:0 (1:0) gegen Celta Vigo eine Oberschenkelverletzung erlitten. Der Starspieler verwandelte noch einen Foulelfmeter, unmittelbar darauf musste er vom Platz. Für Barcelona wird er in dieser Saison nicht mehr auflaufen, seine WM-Teilnahme ist aber wohl nicht gefährdet.

Der 18 Jahre alte Yamal durchlaufe noch immer viele Lernprozesse, so Flick: „Er ist sehr jung, es geht um Erfahrung und darum, die Signale zu verstehen, die der Körper sendet.“

Yamal hat in diese Saison für Barcelona in allen Wettbewerben 24 Tore erzielt und 18 aufgelegt. „Er war auf einem unglaublichen Niveau, er ist viel reifer als 18“, sagte Flick: „Er ist clever, schlau und weiß, was er will. Natürlich beschäftigt ihn die Verletzung, aber sein Fokus liegt auf dem Genesungsprozess und darauf, immer fitter und besser zu werden.“

(SID)/Beitragsbild: Imago