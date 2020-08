Flicks Final-Pakt mit den Bayern-Stars

Bayern-Trainer Hansi Flick hat mit seinem Team schon vor der Abreise nach Portugal einen Pakt geschlossen.

Zwei Wochen lang solle “der Fokus” allein auf die Champions-League-Endrunde gerichtet sein, erzählte er. Transfers, Vertragsverlängerungen, persönliche Befindlichkeiten – alles müsse dem Titel in der “Königsklasse” des europäischen Club-Fußballs untergeordnet werden.

Bisher lebe das Team den Pakt, ergänzte Flick. “Jeder will sich einbringen. Jeder hat die innere Überzeugung, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen”, berichtete er. Karl-Heinz Rummenigge sprach ebenfalls von einer “Partnerschaft”, die Flick mit den Stars lebe. “Die Mannschaft ist fokussiert und wird total seriös das Halbfinale angehen”, sagte der Ex-Spieler.

Flick: Sage nicht, was mir Tolisso über Lyon verraten hat

“Wir wollen die beste Mannschaft in Europa sein. Es wäre der krönende Abschluss einer super Saison”, verkündete auch Außenstürmer Serge Gnabry. Die Marschroute gegen Lyon am Mittwoch sei klar: “Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzudrücken und von der ersten Minute an da zu sein wie gegen Barcelona.”

Flick: So wollen wir Favoriten-Schreck Lyon knacken

