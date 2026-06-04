Frankreich enttäuscht im WM-Test

Vizeweltmeister Frankreich ist enttäuschend in seine Vorbereitung auf die Fußball-WM gestartet.

Die Franzosen mussten sich am Donnerstag in einem Testspiel in Nantes der Elfenbeinküste mit 1:2 geschlagen geben. Stürmerstar Kylian Mbappe wurde zur Pause beim Stand von 1:0 ausgewechselt.

Rayan Cherki brachte die davor neun Spiele in Folge ungeschlagenen Franzosen kurz vor der Pause in Führung (45.). Nach Seitenwechsel schlug aber noch Guela Doue (53.) und Amad Diallo (84.) zu. Am Montag testet das Starensemble von Frankreichs Teamchef Didier Deschamps noch in Lille gegen Nordirland.

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