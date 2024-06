Frankreich-Star gegen ÖFB rechtzeitig fit

Superstar Kylian Mbappe wird dem französischen Fußball-Nationalteam am Montag (21.00 Uhr) im EM-Auftaktspiel in Düsseldorf gegen Österreich zur Verfügung stehen.

Der künftige Real-Madrid-Stürmer trainierte am Freitagabend in Paderborn normal mit der Mannschaft, nachdem er am Vortag zu Schonungszwecken eine öffentliche Einheit ausgelassen hatte.

Mbappe plagten nach einem in der EM-Vorbereitung erlittenen Schlag zuletzt leichte Knieprobleme. Bei der Generalprobe am Sonntag gegen Kanada (0:0) kam der 25-Jährige daher nur zu einem Kurzeinsatz. Es war das sechste Länderspiel in Folge, das die Franzosen ohne ihren Kapitän in der Startformation nicht gewonnen haben.

Auch die leichte Schnupfen-Viruserkrankung, die im französischen Team umgegangen ist, dürfte kein Problem mehr darstellen. Der am schwersten betroffene Kicker, Bayern-München-Offensivmann Kingsley Coman, stand am Freitag wieder auf dem Trainingsplatz, absolvierte laut der französischen Sportzeitung „L’Equipe“ aber ebenso wie Aurelien Tchouameni, der sich von einer Fußverletzung zurückkämpft, ein individuelles Programm.

