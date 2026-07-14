Frankreichs Deschamps: „Spanien ist der Favorit“

Als einer der Topfavoriten ins WM-Turnier gestartet, hat sich Frankreichs Starensemble um Kylian Mbappe und Weltfußballer Ousmane Dembele während der Endrunde zum Titelkandidaten Nummer eins gespielt. Eine Meinung, die Nationaltrainer Didier Deschamps nur bedingt teilt. „Spanien ist der Favorit“, bekräftigte er vor der Partie an diesem Dienstag (21.00 Uhr) in Dallas nun erneut.

„Sie haben nur ein Tor kassiert in den letzten sechs oder sieben Spielen.“ Es könne ein „spektakuläres Spiel mit hoher Qualität in der Offensive und Defensive werden“, meinte Deschamps. In den letzten beiden Duellen mussten sich die Franzosen den Spaniern beugen. Im Halbfinale der Europameisterschaft 2024 setzten sich die Iberer ebenso durch wie in jenem der Nations League 2025.

De la Fuente: Lamine Yamals „großer Tag kommt noch“

Vieles wird im „Finale vor dem Finale“ (de la Fuente) auch von der Tagesverfassung der Superstars abhängen. Geht es dem spanischen Teamchef, kommt das beste WM-Spiel von Lamine Yamal erst noch. „Ich habe ihm gesagt, er soll ruhig bleiben und es genießen. Der große Tag von Lamine Yamal kommt noch bei dieser WM. Ich hoffe, es ist morgen – oder im Finale, wenn wir uns qualifizieren.“ Lamine Yamal war zwar schon mehrfach zum besten Spieler einer Partie gewählt worden, steht aber nach sechs Spielen bei nur einem Treffer und keiner Vorlage. „Ich mache mir keine Sorgen, ob ich treffe oder nicht“, betonte der Flügelspieler des FC Barcelona. Es gehe ihm alleine um den Erfolg der Mannschaft.

Trotz der enormen Star-Power im Team um Kapitän Mbappe, Weltfußballer Dembele und Bayern-Profi Michael Olise hat Spanien nicht die Absicht, sich anzupassen. „Wir müssen wir selbst bleiben“, betonte De la Fuente. „Wir müssen stark bleiben und die Stärken unseres Gegners kontern.“ Die Ansätze der beiden Mannschaft seien komplett gegensätzlich. Spanien hat oft einen sehr hohen Ballbesitz und legt sich seine Gegner geduldig zurecht, Frankreichs Spiel ist direkter.

Mbappe zu 100 Prozent fit

Auch der Vizeweltmeister will dem Kontrahent das eigene, offensiv geprägte Spiel aufzwingen. „Ich verändere unsere Taktik sicherlich nicht wegen einem Gegner“, meinte Deschampfs selbstbewusst. Im vorweggenommenen Finale kann Frankreichs Teamchef aus dem Vollen schöpfen. Superstar Mbappe von Real Madrid steht den Franzosen dabei genauso zur Verfügung wie sein Clubkollege Aurelien Tchouameni, der im Achtel- und Viertelfinale mit Adduktorenproblemen gefehlt hatte.

Mbappé sei zu 100 Prozent fit und habe normal trainiert, erklärte Deschamps. Beim 2:0 gegen Marokko war Frankreichs Toptorjäger zuletzt angeschlagen ausgewechselt worden. Kurz nach dem Spiel ging es ihm nach eigener Aussage aber schon wieder besser.