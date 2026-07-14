Per Leihe: Blau-Weiß Linz holt Kiew-Mittelfeldspieler

Der FC Blau-Weiß Linz holt den ukrainischen Offensivspieler Anton Tsarenko für die kommende Saison nach Oberösterreich. Der 22-Jährige kommt leihweise von Dynamo Kiew, der Vertrag gilt für ein Jahr und enthält eine Kaufoption.

Tsarenko wurde in der Nachwuchsakademie von Dynamo Kiew ausgebildet und kam bereits in der ukrainischen Premier Liga sowie in internationalen Bewerben zum Einsatz. Zudem spielte der Mittelfeldspieler mehrfach für ukrainische Nachwuchsnationalteams und zählt aktuell zum U21-Nationalteam seines Landes.

In der vergangenen Saison war Tsarenko an den polnischen Erstligisten Lechia Gdańsk verliehen. Dort absolvierte er insgesamt 38 Pflichtspiele.

BWL-Cheftrainer Michael Köllner: „Unsere Eindrücke in den letzten Tagen in unserem Training und im Testspiel über die Spiel- und Leistungsstärke sowie über den Charakter von Anton ergaben für uns eine zwingende Entscheidung: Wir wollen, dass Anton unser Trikot in der Zukunft trägt und seinen Anteil zu unserem Spiel beiträgt. Er verfügt über große Qualitäten am Ball, hat aber auch noch viel Potential, das wir in den nächsten Wochen und Monaten ausschöpfen wollen. Ich persönlich freue mich sehr darauf, dass Anton nun Teil unseres Teams wird!“