Inmitten der rot-weißen Party inklusive Platzsturm gab Freiburg-Torschütze Lukas Kübler sofort wieder die Richtung vor.

„Wenn wir im Finale stehen, wollen wir auch den Titel holen“, sagte der Doppeltorschütze nach dem 3:1 (2:0) gegen den SC Braga, mit dem der SC Freiburg und damit auch ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart das Ticket für das Europa-League-Endspiel am 20. Mai in Istanbul gegen Aston Villa gebucht hatte.

„Der ganze Tag, die Stimmung war unglaublich“, meinte Matthias Ginter und blickte ebenfalls bereits voraus: „Wir müssen jetzt einfach den letzten Schritt noch gehen. Jetzt haben wir das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte. Das ist für Freiburg einmalig.“

Von Vincenzo Grifo fiel derweil erst einmal der ganze Druck ab. „Es ist einfach überragend. Diese Mannschaft, dieser Verein, diese Stadt hat es einfach so verdient, im Finale zu stehen. Was wir die letzten Jahre geleistet haben …“, sagte 33-Jährige und grinste: „Wenn wir dürfen, wird sicherlich gefeiert. Die Nacht wird nicht so viel geschlafen. Aber mit wenig Schlaf kann man auch performen am Sonntag.“ Dann steht in der Bundesliga das Auswärtsspiel beim Hamburger SV an.

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(SID/Red.)

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