Titeltraum lebt! Lienhart und Freiburg erreichen EL-Finale

Der Titeltraum lebt! ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart ist mit dem SC Freiburg ins Finale der Europa League eingezogen. Im Rückspiel gewannen die Breisgauer mit 3:1 gegen den SC Braga und machten damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wett.

Freiburg startete mit einer 0:1-Hypothek in die Partie, doch Mario Dorgeles, Bragas Torschütze im Semifinal-Hinspiel, sah bereits in der siebenten Minute wegen Torraubs die Rote Karte. Danach waren die Deutschen klar überlegen, Lukas Kübler (19.) und Johan Manzambi (41.) stellten auf 2:0. Kurz vor der Pause bewahrte Lienhart sein Team mit einer Rettungstat bei einem Schuss von Rodrigo Zalazar vor einem Gegentreffer.

An der Überlegenheit der Freiburger änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Die Gastgeber ließen einige gute Chancen aus – so traf etwa Vincenzo Grifo in der 47. Minute die Stange -, ehe Kübler auf 3:0 erhöhte (72.). Bragas Tor durch Pau Victor (79.) blieb folgenlos. Während Lienhart durchspielte, fehlte Florian Grillitsch bei Braga wegen einer Muskelverletzung.

HIGHLIGHTS | SC Freiburg – SC Braga | Halbfinal-Rückspiel

Freiburg im Finale gegen Aston Villa

Im Endspiel der Europa League trifft Freiburg am 20. Mai in Istanbul auf Aston Villa.

Die Mannschaft von „Mr. Europa League“ Unai Emery gewann das Rückspiel im englischen Duell mit Nottingham Forest mit 4:0 und machte wie Freiburg eine 0:1-Pleite aus dem Hinspiel wett.

Die Treffer für Aston Villa erzielten Mittelstürmer Ollie Watkins (36.), Spielmacher Emiliano Buendia (58./Elfmeter) und Kapitän John McGinn per Doppelpack (77./80.).

HIGHLIGHTS | Aston Villa – Nottingham Forest | Halbfinal-Rückspiel

(APA/Red.)/Beitragsbild: Imago