Zweiter Europacup-Titel? Glasner kann mit Happel gleichziehen

Oliver Glasner hat mit Crystal Palace das Conference-League-Finale am 27. Mai in Leipzig gegen Rayo Vallecano erreicht und kann dort mit Ernst Happel gleichziehen.

Der 1992 verstorbene Wiener gewann zwei Europacuptitel (1970 Meistercup mit Feyenoord, 1983 Meistercup mit HSV), Glasner hat bisher den Europa-League-Sieg von 2022 mit Eintracht Frankfurt auf dem Konto. Außerdem triumphierte der 1956 eingebürgerte gebürtige Ungar Bela Guttmann 1961 und 1962 mit Benfica im Meistercup.

„Absoluter Top-Trainer“: Janko über Glasner & historische Titelchance

Außerdem greift Philipp Lienhart mit dem SC Freiburg am 20. Mai in Istanbul im Finale gegen Aston Villa nach der Europa-League-Trophäe. Erst im Vorjahr gewann sein ÖFB-Teamkollege Kevin Danso diesen Bewerb mit Tottenham.

Österreichs Trainer mit Europacup-Finalsiegen:

1961 Meistercup: Bela Guttmann (HUN-AUT) mit Benfica Lissabon – 3:2 gegen FC Barcelona in Bern

1962 Meistercup: Bela Guttmann (HUN-AUT) mit Benfica Lissabon – 5:3 gegen Real Madrid in Amsterdam

1970 Meistercup: Ernst Happel mit Feyenoord Rotterdam – 2:1 n.V. gegen Celtic Glasgow in Mailand

1983 Meistercup: Ernst Happel mit Hamburger SV – 1:0 gegen Juventus Turin in Athen

2022 Europa League: Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt – 5:4 i.E. gegen Glasgow Rangers in Sevilla

Österreichische Legionäre, die mit ihren Clubs bisher einen Europacupbewerb gewonnen haben:

1970 Meistercup: Franz Hasil (spielte im Finale durch) mit Feyenoord Rotterdam – 2:1 n.V. gegen Celtic Glasgow in Mailand

1972 Meistercup: Heinz Schilcher (im Finale nicht im Kader) mit Ajax Amsterdam – 2:0 gegen Inter Mailand in Rotterdam

1973 Meistercup: Heinz Schilcher (nicht im Kader) mit Ajax Amsterdam – 1:0 gegen Juventus Turin in Belgrad

1977 Cup der Cupsieger: Johann Ettmayr (nicht im Kader) mit Hamburger SV – 2:0 gegen RSC Anderlecht in Amsterdam

1979 Cup der Cupsieger: Hans Krankl (spielte durch, 1 Tor) mit FC Barcelona – 4:3 n.V. gegen Fortuna Düsseldorf in Basel

1980 UEFA-Cup: Bruno Pezzey (spielte jeweils durch) mit Eintracht Frankfurt – 2:3 (auswärts) und 1:0 (heim) gegen Borussia Mönchengladbach, Frankfurt Sieger dank Auswärtstorregel

1996 UEFA-Cup: Andreas Herzog (jeweils Ersatz) mit Bayern München – 2:0 (h), 3:1 (a) gegen Girondins Bordeaux

1997 Champions League: Wolfgang Feiersinger (nicht im Kader) mit Borussia Dortmund – 3:1 gegen Juventus Turin in München

2010 Champions League: Marko Arnautovic (nicht im Kader) mit Inter Mailand – 2:0 gegen Bayern München in Madrid

2013 Champions League: David Alaba (spielte durch) mit Bayern München – 2:1 gegen Borussia Dortmund in London

2020 Champions League: David Alaba (spielte durch) mit Bayern München – 1:0 gegen Paris Saint-Germain in Lissabon

2022 Europa League: Martin Hinteregger (fehlte verletzt) und Stefan Ilsanker (nicht im Kader) mit Eintracht Frankfurt – 5:4 i.E. gegen Glasgow Rangers in Sevilla

2022 Champions League: David Alaba (spielte durch) mit Real Madrid – 1:0 gegen Liverpool in Paris/Saint-Denis

2024 Champions League: David Alaba (fehlte verletzt) mit Real Madrid – 2:0 gegen Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer (spielte durch) in London

2025 Europa League: Kevin Danso (ab 78.) mit Tottenham – 1:0 in Bilbao gegen Manchester United

(APA).

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