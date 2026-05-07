Rot-Foul gegen LASK: Sperre für Rapid-Kapitän Seidl steht fest

Nach seinem Frustfoul in der Nachspielzeit gegen den LASK sah Rapid-Kapitän Matthias Seidl die Rote Karte. Nun steht auch das Strafmaß des SCR-Mittelfeldspielers fest.

Seidl wird nach dem Urteil des Strafsenat der ADMIRAL Bundesliga für zwei Spiele Sperre gesperrt und verpasst damit neben dem Wiener Derby am Wochenende (Sonntag ab 16 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria!) auch die letzte reguläre Liga-Runde gegen Sturm Graz.

Sofern Rapid nicht im ligainternen Europacup-Playoff antreten muss, ist die Saison des SCR-Profis damit vorzeitig beendet.

(Red.)

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