Das 350. Wiener Derby SK Rapid vs. FK Austria Wien am Sonntag ab 16:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Ein Novum im internationalen Fußball: Zum ersten Mal werden in einer höchsten Spielklasse die Cheftrainer beider Teams mit einem Mikrofon live ausgestattet

Anweisungen und Ansprachen von Johannes Hoff Thorup und Stephan Helm während des laufenden Wiener Derbys verfolgbar

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem 350. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und Austria Wien mit Sky X live!

Fußballfans dürfen sich am Sonntag bei Sky Sport Austria auf eine Innovation beim 350. Wiener Derby freuen. Im Fokus stehen sowohl Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup als auch Austria-Trainer Stephan Helm. Beide werden während des Live-Spiels an der Seitenlinie mit einem Mikrofon ausgestattet, um ihre taktischen Anweisungen, Emotionen und ihre Kommunikation für den Zuschauer hör- und sichtbar zu machen.

Darüber hinaus werden zwei zusätzliche Kameras im Spielertunnel für spektakuläre Bilder beim 350. Wiener Derby sorgen. Das Wiener Derby SK Rapid vs. Austria Wien ist am Sonntag ab 16:00 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria zu sehen.

Uwe König, Sportchef bei Sky Österreich: „Gemäß unserem Motto, die Fußball-Fans noch näher ans Geschehen zu bringen, freuen wir uns sehr, am Sonntag die internationale Premiere der Trainer-Kommunikation während eines ADMIRAL Bundesliga Matches zu feiern. Sky Sport Austria stattet Johannes Hoff Thorup und Stephan Helm beim Wiener Derby jeweils mit einem Mikrofon aus und wird so einmalige, hautnahe Einblicke in die Welt der Trainer in die Wohnzimmer liefern. Mein Dank geht an die Klubs SK Rapid und FK Austria Wien und an die Österreichische Fußball-Bundesliga, die mit uns diese großartige Innovation in Österreich umsetzen. Unser Ziel ist es, den Fußball für die Fans noch transparenter und attraktiver zu gestalten.“

Bilder: GEPA