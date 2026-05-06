Internationaler Vergleich: Bundesligisten setzen auf junge Trainer

Die ADMIRAL Bundesliga zählt bei den Cheftrainern zu den „jüngsten“ Ligen der Welt.

Laut einem Bericht des CIES Football Observatory liegt das Durchschnittsalter der Trainer in der höchsten Spielklasse Österreichs derzeit bei 44,6 Jahren – nur Schwedens Allsvenskan ist mit 43,5 noch niedriger.

Nur Schwedens Topliga hat jüngere Trainer

Damit stellt Österreich im europäischen Vergleich die zweitjüngsten Trainer. Hinter der ADMIRAL Bundesliga folgen Kroatiens und Finnlands erste Ligen (HNL & Veikkausliiga) mit einem Altersschnitt von jeweils 44,7 Jahren.

Insgesamt zeigt die Erhebung große Unterschiede. Über 55 Ligen hinweg beträgt das durchschnittliche Alter der Cheftrainer, Interims-Coaches ausgenommen, 49,5 Jahre. Den höchsten Wert weist Bulgarien mit 55,6 Jahren auf.

Von den europäischen Topligen hat die deutsche Bundesliga die jüngsten Trainer (47,9). Dahinter folgen die Premier League (49), die Serie A (50,4) und die spanische LaLiga (51,7). Die französische Ligue 1 (53,4) hat bei den „Top-5“-Ligen die ältesten Chefcoaches.

Pacult ältester Coach 2025/26 – Ingolitsch der Jüngste

In der ADMIRAL Bundesliga ist aktuell Blau-Weiß Linz-Coach Michael Köllner mit 56 Jahren der Älteste. Dahinter folgen LASK-Trainer Dietmar Kühbauer und Hartberg-Coach Manfred Schmid mit jeweils 55 Jahren. Auf die ganze Saison gerechnet ist Peter Pacult, der zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2025 beim WAC tätig war, mit 65 Jahren der älteste Trainer.

Sturm-Coach Fabio Ingolitsch (34) ist vor Maximilian Senft (36) von der SV Ried der jüngste Trainer. Senft ist mit einer Amtszeit von etwa drei Jahren und zwei Monaten auch der dienstälteste Cheftrainer der Bundesliga.

(Datenquelle: CIES Football Observatory vom 04.05.2026 / Red.)

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