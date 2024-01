Nach exklusiven Sky-Informationen überlegt der FC Bayern, auf die Verletzung von Kingsley Coman mit einer früheren Verpflichtung von Bryan Zaragoza zu reagieren.

Das Verletzungspech des deutschen Rekordmeisters will in der laufenden Saison einfach kein Ende nehmen: Nach der Partie in Augsburg gesellte sich auch Außenspieler Kingsley Coman mit einem Innenbandriss zum Bayern-Lazarett und wird dem Rekordmeister voraussichtlich zwei bis drei Monate fehlen.

Wie bereits offiziell bekanntgegeben wurde, wird der FC Bayern Granadas Leistungsträger Bryan Zaragoza ab dem kommenden Sommer unter Vertrag haben. Nach exklusiven Sky-Informationen spielen die Münchner nun aber mit dem Gedanken, Zaragroza bereits in der laufenden Transferperiode an die Isar zu lotsen, um den Ausfall von Coman zu kompensieren.

Sportdirektor Christoph Freund bestätigte die Sky-Informationen im Laufe des Nachmittags. „Er wird definitiv Spieler des FC Bayern im Sommer“, so der Ex-Salzburg-Sportdirektor, der am Montag beim Spiel von Zaragoza mit Granada in Getafe sogar vor Ort im Stadion war. „Wir sind in Gesprächen, ob es eventuell möglich ist, ihn schon früher zu Bayern zu holen. Da gehören immer drei Parteien dazu. Mal sehen, was in den kommenden beiden Tagen passieren wird.“

Noch kein offizielles Bayern-Angebot

Granada ist informiert über die neuerlichen Bayern-Pläne, konkrete Gespräche zwischen den beiden Vereinen oder ein offizielles Vertragsangebot gibt es aber noch nicht. Für den früheren Transfer müssten die Bayern erneut mit den Spaniern verhandeln und eine Ablösesumme bezahlen. Nach Sky-Informationen kann sich Zaragoza einen Wechsel in dieser Transferperiode nach München gut vorstellen.

(sport.sky.de/Plettenberg/Hau/Red.)

Beitragsbild: Imago.