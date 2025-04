Für Klub-WM: Dortmund denkt an Hummels-Rückkehr

Nach dem Ausfall von Nico Schlotterbeck wird über eine Rückholaktion von Hummels beim BVB nachgedacht. Der 36-Jährige könnte für die Klub-WM zu seinem Ex-Verein zurückkehren.

Es gibt die Gedankenspiele bei Borussia Dortmund Mats Hummels als Stand-by-Profi für die Klub-WM (14.06 bis 13.07) zu holen, wie die Bild berichtet. Das wurde intern diskutiert im Zuge des Schlotterbeck-Ausfalls. ABER: Nach SkyInfos ist Stand jetzt noch nicht klar, ob sie sich am Ende dazu entscheiden und wirklich auf Hummels zugehen werden.

Hummels könnte sofort eingesetzt werden

Einerseits, so die interne Meinung, hat die Idee schon Charme: Hummels braucht keine Eingewöhnungszeit, kann sofort helfen, gibt Stabilität sowie Erfahrung und bekommt zudem noch mal seine Abschiedsspiele.

Andererseits wissen sie beim BVB aber auch, was der Name Hummels für Themen mit sich bringt: einen meinungsstarken Hummels während der Klub-WM auf die Bank zu setzen? Schwer möglich. Müsste dann wohl auch spielen. Was würde eine Hummels-Rückkehr dann mit den anderen Spielern wie Can, Anton, Süle oder Bensebaini machen? Zudem hat es klubintern nicht jedem gefallen, wie es im Sommer auseinanderging.

„Es wurde viel geschrieben und erzählt. Mats ist ein außerordentlich guter Fußballer, der viel erreicht hat in seinem Leben. Er hat einen großen Stellenwert hier beim BVB. Ich persönlich höre auch davon, ja. Ich habe aber die Bayern morgen vor der Brust. Das Verhältnis von mir zu Mats war aus meiner Sicht gut. Es hat zwischenmenschlich gepasst. Auch wenn ich Entscheidungen treffen musste und er nicht immer gespielt hat.“, sagte Niko Kovac auf der BVB-Pressekonferenz vor dem Klassiker.

BVB bleibt Herzensverein

Hummels selbst könnte sich eine BVB-Rückkehr nach SkyInfos sehr gut vorstellen. BVB bleibt sein Herzensverein, der Abschied letzten Sommer, wie es auseinanderging, tat ihm weh. Sein Vertrag bei der Roma läuft noch bis 30. Juni. Aufgrund des Zusatz-Transferfensters dürfte er für den BVB früher verpflichtet werden. Der Weltmeister von 2014 will eigentlich seine Karriere beenden.

Zuletzt hatte auch Boss Lars Ricken in der WAZ betont, dass Hummels genauso wie Reus „immer Teil der BVB-Familie bleiben“ werde und „auch nach der Karriere jederzeit herzlich willkommen“ ist.

Der BVB überlegt grundsätzlich, im Sommer auf der IV-Position auf den Schlotterbeck-Ausfall zu reagieren. Ob es Hummels wird, ein anderer Spieler oder gar niemand, ist noch nicht final besprochen.

