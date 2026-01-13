GAK mit Testspiel-Remis gegen slowakischen Erstligisten

Der GAK absolvierte am Dienstagnachmittag ein Testspiel in Fürstenfeld gegen den slowakischen Erstligisten KFC Komarno. Beide Mannschaften trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Murat Satin erzielte mit einem sehenswerten Freistoß ins Kreuzeck aus knapp 20 Metern den Treffer (20.) für die Grazer. Der 1:1-Ausgleich gelang den Gästen dann per Elfmeter (45.) nach einem Foul von Christian Lichtenberger im Strafraum.

Beitragsbild: GEPA