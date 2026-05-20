GAK verlängert vorzeitig mit Sportdirektor Wawra

Der GAK setzt auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Sportdirektor Tino Wawra vorzeitig bis 2028 verlängert. Das geben die Grazer am Mittwoch bekannt.

Der gebürtige Oberösterreicher kam im Jänner 2025 zunächst als Technischer Direktor zum GAK und übernahm im September desselben Jahres nach dem Rücktritt von Didi Elsneg den Posten des Sportdirektors.

Trotz des erst kürzlich beendeten Bundesliga-Spieljahres laufen beim GAK bereits die Planungen für die Saison 2026/27. Mit der Vertragsverlängerung von Wawra setzen die Grazer weiterhin auf Stabilität in der sportlichen Führung.

„Ich freue mich sehr über meine Verlängerung beim GAK. Ich habe diesen Klub in kürzester Zeit in mein Herz geschlossen und gehe mit unglaublich viel Motivation und Vorfreude in die neue Saison. Der gesamte Verein hat mir und der Mannschaft die ganze Spielzeit über den Rückhalt gegeben, den es für den Klassenerhalt gebraucht hat. Nun sind die Kaderplanungen für die neue Saison bereits am Laufen. Ohne zu viel verraten zu wollen, kann ich bestätigen, dass es in den kommenden Wochen bereits die ersten Verkündungen geben wird“, so Wawra.

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